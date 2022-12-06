Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ловрен рассказал, кто из «Зенита» поздравил его с выходом в четвертьфинал ЧМ-2022

    Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен назвал партнеров по петербургской команде, от которых он получил поздравления в связи с проходом сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира.

    • Хорваты в серии пенальти прошли Японию.
    • Соперник по четвертьфиналу – Бразилия.
    • Ловрен сделал ассист в матче с японцами.

    «Многие ребята из «Зенита» написали мне и поздравили с победой!

    Кто? Малком и Мостовой точно», – сказал Ловрен.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Ловрен показал победную раздевалку Хорватии после матча с Японией 1
    Ловрен сделал ассист в матче с Японией. Это первое результативное действие игрока из РПЛ на ЧМ-2022
    Орлов: «В «Зените» Ловрен не был таким, как на ЧМ-2022. Сейчас у него горят глаза» 3
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:23
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • Читайте нас: 
    11