Ловрен рассказал, кто из «Зенита» поздравил его с выходом в четвертьфинал ЧМ-2022

Центральный защитник «Зенита» Деян Ловрен назвал партнеров по петербургской команде, от которых он получил поздравления в связи с проходом сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира.
- Хорваты в серии пенальти прошли Японию.
- Соперник по четвертьфиналу – Бразилия.
- Ловрен сделал ассист в матче с японцами.
«Многие ребята из «Зенита» написали мне и поздравили с победой!
Кто? Малком и Мостовой точно», – сказал Ловрен.
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Источник: «Чемпионат»