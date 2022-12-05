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    Вратарь сборной Хорватии Ливакович повторил рекорд ЧМ

    Хорватия победила Японию в 1/8 финала ЧМ-2022.

    Основное время матча завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти хорваты выиграли со счетом 3:1.

    Вратарь хорватской сборной Доминик Ливакович отбил три пенальти в серии и повторил рекорд чемпионата мира.

    Ранее подобное удавалось только двум голкиперам:

    • Рикарду (Португалия) – против Англии на ЧМ-2006;
    • Даниэль Субашич (Хорватия) – против Дании на ЧМ-2018.

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    Источник: Squawka

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