Пеле рассказал, где будет смотреть матч Бразилия – Южная Корея

Бывший форвард сборной Бразилии Пеле будет смотреть матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 между бразильцами и Южной Корей, несмотря на ухудшение состояния здоровья.
«Кто-то сегодня продолжит путь к победе на чемпионате мира.
Я буду смотреть матч из больницы, буду болеть за каждого из сборной Бразилии. Удачи!» – написал Пеле в социальной сети.
- Матч начнется в 22:00 по Москве.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- Пеле трижды брал ЧМ.
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Источник: Бомбардир.ру