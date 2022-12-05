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    Пеле рассказал, где будет смотреть матч Бразилия – Южная Корея

    Бывший форвард сборной Бразилии Пеле будет смотреть матч 1/8 финала чемпионата мира-2022 между бразильцами и Южной Корей, несмотря на ухудшение состояния здоровья.

    «Кто-то сегодня продолжит путь к победе на чемпионате мира.

    Я буду смотреть матч из больницы, буду болеть за каждого из сборной Бразилии. Удачи!» – написал Пеле в социальной сети.

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    Источник: Бомбардир.ру

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