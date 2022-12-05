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    Дзагоев: «Нахожусь в лучшей форме за последние четыре года»

    Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев высказался о своей физической форме.

    — Как ощущали себя физически в первой части сезона? Показалось, что вам довольно легко все дается. Давно так себя не чувствовали?

    — На самом деле да, физически я был очень хорошо готов — за последние четыре года это однозначно моя лучшая форма.

    Я уже говорил, что с июля занимаюсь с тренером-реабилитологом ЦСКА Игорем Степановым, мы с ним всe отслеживали, готовились. Я каждый день скидывал ему данные из «Рубина» и делал все, что он говорил. Условно, делаем силовые на ноги — увеличиваются одни показатели, работаем на верхний плечевой пояс — другие.

    Буквально на днях он мне прислал, какие данные у меня были год и два назад, какие — сейчас. Это небо и земля. Я чувствовал это и на тренировках, и в матчах — я по 90 минут играл и пробегал за это время 12,5 километра. Спринтовые показатели тоже улучшились.

    Наша работа дает плоды, и я собираюсь продолжать в том же духе.

    • Хавбек перешел в «Рубин» в сентябре на правах свободного агента.
    • В его активе 2 гола в 12 матчах Первой лиги.
    • До этого Дзагоев 14 сезонов провел в ЦСКА.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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