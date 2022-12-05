Дзагоев рассказал, как игроки «Рубина» отреагировали на уход Слуцкого

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев прокомментировал уход Леонида Слуцкого из казанского клуба.

– Почему Леонид Слуцкий решил уйти? Вам так и не удалось его отговорить?

– Леонид Викторович – тренер с большим именем, который работал в Европе. Он величина в футболе и просто очень хороший человек.

Викторыч так решил, значит, были свои причины. Отговаривать – это не мое дело. Если кто-то хочет узнать подробности, нужно спрашивать у него самого. Но могу сказать, что вся команда расстроилась из-за его ухода.

– Вы приходили в «Рубин» к этому тренеру. Теперь его нет. Осталась ли у вас мотивация выступать за казанцев?

– Когда Леонид Викторович позвонил и позвал в «Рубин», я долго не думал. Я с этим тренером уже работал и по большей части из-за него и приходил. Но меня не нужно дополнительно настраивать, чтобы играть в футбол. Когда я выхожу на поле, у меня всегда есть мотивация.

Последние две встречи мы провели уже без Слуцкого. Кто скажет, что я в этих матчах как-то не так играл? Пусть попробует, но я бы не советовал.

У меня контракт до конца сезона, сейчас отпуск, а дальше соберемся на сборы – там будет понятно, как руководство видит меня в дальнейшем. Пока никаких разговоров не было, я отдыхаю и даже не думаю об этом.

Слуцкий ушел из «Рубина» по собственному желанию.

Казанский клуб идет на 3-м месте в Первой лиге.

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