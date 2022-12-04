Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Бывший тренер «Спартака» считает, что США сильнее России в футболе

    Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо выразил мнение, что сборная США выиграла бы у России.

    «Сборная США сильнее сборной России по футболу. В России нет методической работы в академиях. Во всех странах есть футбольные школы с устоявшейся методикой, отлаженной схемой развития футболистов. А в России у каждой академии свой стиль работы, нет общей стратегии подготовки молодых футболистов.

    России предстоит проделать еще много работы, чтобы вырастить столько же талантов, сколько есть у сборной США», – сказал Рианчо.

    • Сборная США вышла из группы на ЧМ-2022.
    • В 1.8 финала американцы проиграли Нидерландам (1:3).

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Сборная США по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной США по футболу на ЧМ-2022

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Зарема – о возможном переходе РФС в Азию: «Большие сомнения, что нам будут рады» 5
    РФС: «У Ирана есть интерес к товарищескому матчу с Россией»
    «Нужно перетерпеть». Аленичев выступил против перехода РФС в Азию 5
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11003

      R_a_i_n 3 минуты назад

      И не поспоришь

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11