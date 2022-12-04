Бывший тренер «Спартака» считает, что США сильнее России в футболе

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо выразил мнение, что сборная США выиграла бы у России.

«Сборная США сильнее сборной России по футболу. В России нет методической работы в академиях. Во всех странах есть футбольные школы с устоявшейся методикой, отлаженной схемой развития футболистов. А в России у каждой академии свой стиль работы, нет общей стратегии подготовки молодых футболистов.

России предстоит проделать еще много работы, чтобы вырастить столько же талантов, сколько есть у сборной США», – сказал Рианчо.

Сборная США вышла из группы на ЧМ-2022.

В 1/8 финала американцы проиграли Нидерландам (1:3).

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Сборная США по футболу на ЧМ-2022

Результаты сборной США по футболу на ЧМ-2022

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