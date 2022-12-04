Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Очень правильно общается»: Пиняев рассказал, на какого игрока равняется в медийном плане

    Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев признался, что в медийном плане он равняется на форварда «Динамо» Федора Смолова.

    «В этом плане всегда отмечаю Федора Михайловича Смолова, который очень правильно общается. Он очень хорошо знает и иностранный язык.

    Если Месси для меня идол как футболист, то, наверное, Смолов – идол в плане правильного общения и образования. Не могу сказать, что мы с ним друзья. Мы с ним общаемся, когда видимся. Есть общие темы для общения», – сказал Пиняев.

    • Пиняев забил 3 гола в 11 матчах РПЛ этого сезона.
    • На счету Смолова 7 голов в 15 матчах.

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    «Буду прикидывать». Пиняев не исключил зимний уход из «Крыльев Советов» 4
    Пиняев назвал совет Осинькина, который он никогда не забудет 1
    Пиняев: «Вполне возможно, что Россию допустят на ЧМ-2026»
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:50
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8466

      vladik12 53 минуты назад

      Смолов очень правильно общается? В см, нах? Он игнорит журналистов после матчей, бегает от них.
      Все понятно, кем будет Пиняй через несколько лет. Таким же зазнавшимся котом, плюющим на всех вокруг.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      eugen-han 55 минут назад

      Это из-за того, что они просто земляки,вот и всё об'яснение.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1662

      jek718875 57 минут назад

      Пыняева очень много и это не к добру

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1330

      Красногвардейчик 59 минут назад

      Помним как он общался по быдлячьи с болельщиками, после своей ,,панёнки,,

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11