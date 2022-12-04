«Очень правильно общается»: Пиняев рассказал, на какого игрока равняется в медийном плане

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев признался, что в медийном плане он равняется на форварда «Динамо» Федора Смолова.

«В этом плане всегда отмечаю Федора Михайловича Смолова, который очень правильно общается. Он очень хорошо знает и иностранный язык.

Если Месси для меня идол как футболист, то, наверное, Смолов – идол в плане правильного общения и образования. Не могу сказать, что мы с ним друзья. Мы с ним общаемся, когда видимся. Есть общие темы для общения», – сказал Пиняев.

Пиняев забил 3 гола в 11 матчах РПЛ этого сезона.

На счету Смолова 7 голов в 15 матчах.

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