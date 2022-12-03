Сорокин рассказал, как Галицкий угрожал заменить игроков «Краснодара» легионерами

Защитник «Краснодара» Егор Сорокин рассказал об участии владельца клуба Сергея Галицкого в жизни команды.

«Владелец клуба всегда рядом с командой. Мы как-то сыграли неудачный матч, и он сказал: «Ну, и что вы играете? Мне что, сложно накупить легионеров, ваше место ими занять? Вы можете каждую игру доказывать, на что способны? На вас краснодарские болельщики ходят».

Это была профилактическая беседа на повышенных тонах. И это норма», – сказал Сорокин.

«Краснодар» основан Галицким в 2008 году.

Команда выступала в группе Лиги чемпионов.

«Краснодар» сейчас идет в РПЛ 8-м.

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