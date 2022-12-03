Поле в Ульяновске перед матчем с «Зенитом» начнут готовить в январе

«Волга» не планирует проводить матч плей-офф Кубка России против «Зенита» на каком-то другом поле, кроме как в Ульяновске. Это поручение губернатора.

«Еще до жеребьевки губернатор Ульяновской области Алексей Русских постановил: играем только дома, никаких переносов! Поле и стадион начнут готовить за месяц.

Остальное — во власти небесной канцелярии (помните, что в марте творилось в Черноземье, из-за чего матчи «Факела» и «Металлурга» перенесли в последний момент?)» – написал источник.

Матч «Волга» – «Зенит» намечен на конец февраля.

«Волга» – аутсайдер Первой лиги.

«Зенит» в январе-феврале будет тренироваться в ОАЭ.

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