Поле в Ульяновске перед матчем с «Зенитом» начнут готовить в январе

«Волга» не планирует проводить матч плей-офф Кубка России против «Зенита» на каком-то другом поле, кроме как в Ульяновске. Это поручение губернатора.
«Еще до жеребьевки губернатор Ульяновской области Алексей Русских постановил: играем только дома, никаких переносов! Поле и стадион начнут готовить за месяц.
Остальное — во власти небесной канцелярии (помните, что в марте творилось в Черноземье, из-за чего матчи «Факела» и «Металлурга» перенесли в последний момент?)» – написал источник.
- Матч «Волга» – «Зенит» намечен на конец февраля.
- «Волга» – аутсайдер Первой лиги.
- «Зенит» в январе-феврале будет тренироваться в ОАЭ.
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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева