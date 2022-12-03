Игрок Сербии Груйич: «Чувствовали поддержку из России»

Полузащитник сборной Сербии Марко Груйич подытожил выступление команды на чемпионате мира-2022.

«Мы не были хороши на этом турнире. Должны были выступить лучше, надо было побежать в последних матчах. Турнир для нас закончен и это очень разочаровывает. У нас сильные футболисты и есть все для того, чтобы показывать лучший результат.

Чувствовала ли Сербия поддержку российских болельщиков? Да, мы встречали ребят из России в отеле. Конечно, мы ощущали поддержку людей из России!» – сказал Груйич.

Сербия заняла последнее место в группе.

Груйич поучаствовал в 1 матче ЧМ-2022.

Турнир продлится еще 2 недели.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира