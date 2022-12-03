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    Игрок Сербии Груйич: «Чувствовали поддержку из России»

    Полузащитник сборной Сербии Марко Груйич подытожил выступление команды на чемпионате мира-2022.

    «Мы не были хороши на этом турнире. Должны были выступить лучше, надо было побежать в последних матчах. Турнир для нас закончен и это очень разочаровывает. У нас сильные футболисты и есть все для того, чтобы показывать лучший результат.

    Чувствовала ли Сербия поддержку российских болельщиков? Да, мы встречали ребят из России в отеле. Конечно, мы ощущали поддержку людей из России!» – сказал Груйич.

    • Сербия заняла последнее место в группе.
    • Груйич поучаствовал в 1 матче ЧМ-2022.
    • Турнир продлится еще 2 недели.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 18:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12121

      ВетеR 1 час назад

      знатно вас Швейцария сделала !
      поддержка не помогла ))

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