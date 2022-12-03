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    Кержаков определил 2 лучших гола группового этапа ЧМ-2022

    Экс-футболист сборной России Александр Кержаков назвал два лучших, по его мнению, забитых мяча в групповом этапе чемпионата мира.

    «Безусловно – это гол Ришарлисона в ворота Сербии.

    И еще мексиканец Луис Чавес положил отличный гол со штрафного.

    Был в этот момент на стадионе и не мог себе представить, что с такой дистанции можно забить. Удар получился сильным и очень точным», – сказал Кержаков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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