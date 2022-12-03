Кержаков определил 2 лучших гола группового этапа ЧМ-2022

Экс-футболист сборной России Александр Кержаков назвал два лучших, по его мнению, забитых мяча в групповом этапе чемпионата мира.

«Безусловно – это гол Ришарлисона в ворота Сербии.

И еще мексиканец Луис Чавес положил отличный гол со штрафного.

Был в этот момент на стадионе и не мог себе представить, что с такой дистанции можно забить. Удар получился сильным и очень точным», – сказал Кержаков.

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