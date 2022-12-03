Игрок сборной Швейцарии: «Головин – сумасшедший игрок»

Нападающий «Монако» и сборной Швейцарии Брель Эмболо высказался о своем партнере по клубу Александре Головине.

«Головин – сумасшедший игрок. Круто, что он есть у нас в «Монако». Он играет в схожей роли с Шакири, может действовать разнообразно на поле.

Я знаю его уже пять месяцев. Классный парень. У него есть хорошие качества. Счастлив, что он с нами. Он еще может расти и развиваться дальше. Главное, чтобы не было проблем со здоровьем.

Это важный игрок для «Монако». У него еще есть время, чтобы дорасти до топ‑клубов», – сказал Эмболо.

Головин забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах Лиги 1.

На счету Эмболо 7 голов в 15 матчах.

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