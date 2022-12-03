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Игрок сборной Швейцарии: «Головин – сумасшедший игрок»

3 декабря 2022, 11:33
1

Нападающий «Монако» и сборной Швейцарии Брель Эмболо высказался о своем партнере по клубу Александре Головине.

«Головин – сумасшедший игрок. Круто, что он есть у нас в «Монако». Он играет в схожей роли с Шакири, может действовать разнообразно на поле.

Я знаю его уже пять месяцев. Классный парень. У него есть хорошие качества. Счастлив, что он с нами. Он еще может расти и развиваться дальше. Главное, чтобы не было проблем со здоровьем.

Это важный игрок для «Монако». У него еще есть время, чтобы дорасти до топ‑клубов», – сказал Эмболо.

  • Головин забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 14 матчах Лиги 1.
  • На счету Эмболо 7 голов в 15 матчах.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Монако Головин Александр Эмболо Брель
Комментарии (1)
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Александр52
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Какая то чушь. Лишь бы примазаться к участию в ЧМ, а зачем ? Нам не нужны дешёвые приёмы, лживые интервью и вся эта желтизна на Бомбардире. Сайт превратился в помойку. Да, нам трудно, но Россия переживёт это не участие, а пока надо самим тренироваться и не терять форму.
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