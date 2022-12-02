Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Уругвай впервые за 20 лет не вышел в плей-офф чемпионата мира

    Сборная Уругвая осталась без плей-офф чемпионата мира-2022.

    Последний раз Уругвай участвовал в ЧМ, но не выходил в плей-офф, в 2002 году в Японии и Южной Корее.

    • Уругвай в Катаре финишировал в группе 3-м.
    • Команду тренирует Диего Алонсо.
    • Уругвай дважды выигрывал чемпионат мира.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Новости сборной Уругвая по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Уругвая по футболу на ЧМ-2022

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    35-летний Суарес расплакался после вылета Уругвая с ЧМ-2022
    Гана 12 лет мечтала о мести Уругваю – и сейчас идеально не позволила ему выйти в плей-офф
    Сборная Южной Кореи на поле следила за концовкой матча Гана – Уругвай
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:18
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11