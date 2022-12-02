Уругвай впервые за 20 лет не вышел в плей-офф чемпионата мира

Сборная Уругвая осталась без плей-офф чемпионата мира-2022.
Последний раз Уругвай участвовал в ЧМ, но не выходил в плей-офф, в 2002 году в Японии и Южной Корее.
- Уругвай в Катаре финишировал в группе 3-м.
- Команду тренирует Диего Алонсо.
- Уругвай дважды выигрывал чемпионат мира.
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Новости сборной Уругвая по футболу на ЧМ-2022
Результаты сборной Уругвая по футболу на ЧМ-2022
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Источник: Бомбардир.ру