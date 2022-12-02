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ЧМ-2022. Южная Корея вырвала победу над Португалией (2:1)

2 декабря 2022, 19:54
18

Южная Корея в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Португалии. Решающий гол забил Хван Хи Чан.

У Португалии единственный мяч забил Рикарду Орта из «Браги».

Команды встретились впервые с ЧМ-2022. Тогда Португалия тоже уступила.

ЧМ-2022. Группа Н. 3-й тур

Южная Корея – Португалия – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Орта, 5; 1:1 – Ен-Вон, 27; 2:1 – Хван, 90+1.

Календарь ЧМ-2022

Турнирные таблицы ЧМ-2022

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Результаты сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022

Результаты сборной Южной Кореи по футболу на ЧМ-2022

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Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Южная Корея Португалия
Комментарии (18)
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САНЁК17
1670000193
Трое португальские дол..бы не могли отбирать мяч от одного игрока,вот это умора
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KLINSI
1670000510
Вчера испашки с *********, сегодня португезы с корейцами! Молодцы, зрелишный договорняк!))
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raritet
1670000782
Это и так понятно , что не чемпионат, а постановка драматическая "Чемпионат Мира". Это ведь даже любой домозозяйке видно что происходит который день подряд. А что уж говорить про нас, людей , которые помнят 10-12 чемпионатов мира.
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Из Твери Леха
1670001322
Надо менять схему турнира, это реально идиотизм, кому приятно смотреть на заранее слитые матчи?
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BoevStas1
1670001460
Букмекеры молодцы!!!пусть и дальше спонсируют,они свои затраты отбивают)))
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mutabor0992
1670001464
Вот и еще один ПОЗОР футбола!Уже две ВОНЮЧКИ вышли в плей-офф.
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BoevStas1
1670001588
Бразилия -Камерун Ваши ставки господа))))
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ARSteven89
1670001632
3 тур группового этапа чемпионата мира драматичнее прошлогоднего последнего круга на Гран-при Формулы 1 в Абу-Даби! Матчи в параллель - это потрясающая идея! Сон Хён Мин (!пока!) не забил на этом турнире, но он отдал гениальный по таймингу и точности "пас в 1/8" на Хван Хи Чхана из Вулверхэмптона. Южная Корея, ликуй!
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Skull_Boy
1670003838
Хороший договорянк мне понравился
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zigbert
1670006525
Еще один неожиданный результат. Богат этот ЧМ на сенсации. Португалия правда уже вышла в плей-офф и не была сильно мотивирована но они первыми забили гол и имели преимущество а вот в обороне наделали ошибок. Хочется надеяться что и в 1\8 финала сюрпризы еще будут. Вот там уже точно не будет повода намекать на слив одной из команд.
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