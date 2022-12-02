Два матча -две разных эмоции после финального свистка.
Гана - Уругвай - драма с трагическим концом для обеих команд.
Ю. Корея - Португалия - драма со счастливым концом для обеих команд: обе прошли дальше.
Не думаю, что матч-договорняк.
Просто португальцы, уже обеспечившие себе выход в 1/8 позволили себе сбавить обороты.
Да и сегодня, как оказалось, не день Роналду...
Южная Корея в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Португалии. Решающий гол забил Хван Хи Чан.
У Португалии единственный мяч забил Рикарду Орта из «Браги».
Команды встретились впервые с ЧМ-2022. Тогда Португалия тоже уступила.
ЧМ-2022. Группа Н. 3-й тур
Южная Корея – Португалия – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Орта, 5; 1:1 – Ен-Вон, 27; 2:1 – Хван, 90+1.
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Результаты сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022
Результаты сборной Южной Кореи по футболу на ЧМ-2022
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