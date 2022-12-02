Южная Корея в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Португалии. Решающий гол забил Хван Хи Чан.

У Португалии единственный мяч забил Рикарду Орта из «Браги».

Команды встретились впервые с ЧМ-2022. Тогда Португалия тоже уступила.

ЧМ-2022. Группа Н. 3-й тур

Южная Корея – Португалия – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Орта, 5; 1:1 – Ен-Вон, 27; 2:1 – Хван, 90+1.

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Результаты сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022

Результаты сборной Южной Кореи по футболу на ЧМ-2022

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