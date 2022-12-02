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    ЧМ-2022. Южная Корея вырвала победу над Португалией (2:1)

    Южная Корея в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022 оказалась сильнее Португалии. Решающий гол забил Хван Хи Чан.

    У Португалии единственный мяч забил Рикарду Орта из «Браги».

    Команды встретились впервые с ЧМ-2022. Тогда Португалия тоже уступила.

    ЧМ-2022. Группа Н. 3-й тур

    Южная Корея – Португалия – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Орта, 5; 1:1 – Ен-Вон, 27; 2:1 – Хван, 90+1.

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    Результаты сборной Португалии по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Южной Кореи по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:54
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +47

      derrik 2000 13 минут назад

      Два матча -две разных эмоции после финального свистка.
      Гана - Уругвай - драма с трагическим концом для обеих команд.
      Ю. Корея - Португалия - драма со счастливым концом для обеих команд: обе прошли дальше.
      Не думаю, что матч-договорняк.
      Просто португальцы, уже обеспечившие себе выход в 1/8 позволили себе сбавить обороты.
      Да и сегодня, как оказалось, не день Роналду...

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      Рейтинг: +230

      KLINSI > derrik 2000 4 минуты назад

      Не думаю, что матч-договорняк.
      Просто португальцы, уже обеспечившие себе выход в 1/8 позволили себе сбавить обороты.

      В начале второго тайма я успокоил старшую дочь, ( топит за корейцев) португалы будут контролировать игру но в конце забьёт Корея.
      Я оракул или повидавший много "интересных" матчей?))

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      Рейтинг: +194

      Стоп всем 15 минут назад

      Корея, Япония, Саудовская Аравия творят сенсации, выбивают фаворитов.А Россия в Азию собралась переходить.Да их там порвут на британский флаг.))) Ну может тока получится ничейку сгонять с таджиками и узбеками.)))

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      Рейтинг: +1051

      ARSteven89 19 минут назад

      3 тур группового этапа чемпионата мира драматичнее прошлогоднего последнего круга на Гран-при Формулы 1 в Абу-Даби!
      Матчи в параллель - это потрясающая идея!
      Сон Хён Мин (!пока!) не забил на этом турнире, но он отдал гениальный по таймингу и точности "пас в 1/8" на Хван Хи Чхана из Вулверхэмптона. Южная Корея, ликуй!

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      Рейтинг: +13

      BoevStas1 20 минут назад

      Бразилия -Камерун Ваши ставки господа))))

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      Рейтинг: +4131

      mutabor0992 22 минуты назад

      Вот и еще один ПОЗОР футбола!Уже две ВОНЮЧКИ вышли в плей-офф.

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      Рейтинг: +13

      BoevStas1 22 минуты назад

      Букмекеры молодцы!!!пусть и дальше спонсируют,они свои затраты отбивают)))

      0
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      Рейтинг: +7085

      Из Твери Леха 24 минуты назад

      Надо менять схему турнира, это реально идиотизм, кому приятно смотреть на заранее слитые матчи?

      2
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      Рейтинг: +3906

      raritet 33 минуты назад

      Это и так понятно , что не чемпионат, а постановка драматическая "Чемпионат Мира". Это ведь даже любой домозозяйке видно что происходит который день подряд. А что уж говорить про нас, людей , которые помнят 10-12 чемпионатов мира.

      5
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      Рейтинг: +4131

      mutabor0992 > raritet 21 минуту назад

      А тем кто помнит ЧМ 86,что делать???

      0
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      Рейтинг: +230

      KLINSI 38 минут назад

      Вчера испашки с *********, сегодня португезы с корейцами!
      Молодцы, зрелишный договорняк!))

      1
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      Рейтинг: +75

      Однажды > KLINSI 28 минут назад

      KLINSI тебя заклинило. Теория заговора в башке.)))

      2
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      Рейтинг: +1051

      ARSteven89 > KLINSI 25 минут назад

      Причём тут договорняк, просто одним ещё надо, а другим уже не надо, вот и всё!

      3
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      Рейтинг: +2492

      Челнинец > ARSteven89 18 минут назад

      да просто легче просрать Корее, чтоб сильнее команда не вышла в плей оф, это стратегия!

      1
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      Рейтинг: +230

      KLINSI > Однажды 11 минут назад

      Я, таки улыбаюсь Вам!)
      "Блажен кто верует"!

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      Рейтинг: +1051

      ARSteven89 > Челнинец 7 минут назад

      Это вы про кого??? ))) Старый блёклый Уругвай вообще не сильнее мобильной Южной Кореи, что и показал их очный матч!

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      Рейтинг: +75

      Однажды > KLINSI 6 минут назад

      "Блажен кто верует"!--------
      Вера в договорняк в том же огороде.)))

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      Рейтинг: +230

      KLINSI > Однажды 2 минуты назад

      Может и так).

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      Рейтинг: +1193

      САНЁК17 43 минуты назад

      Трое португальские дол..бы не могли отбирать мяч от одного игрока,вот это умора

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