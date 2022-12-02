Гана спустя 12 лет вновь не забила пенальти Уругваю

В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Ганы и Уругвая. К перерыву счет 0:2.

В первой половине форвард Ганы Андре Айю не реализовал пенальти – спас вратарь Серхио Рочет.

Последний раз команды играли на ЧМ-2010. Тогда во время матча Гана тоже не реализовала пенальти.

Уругвай может не выйти из группы даже в случае победы.

Гана в случае поражения вылетит с турнира.

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