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    Гана спустя 12 лет вновь не забила пенальти Уругваю

    В эти минуты проходит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Ганы и Уругвая. К перерыву счет 0:2.

    В первой половине форвард Ганы Андре Айю не реализовал пенальти – спас вратарь Серхио Рочет.

    • Последний раз команды играли на ЧМ-2010. Тогда во время матча Гана тоже не реализовала пенальти.
    • Уругвай может не выйти из группы даже в случае победы.
    • Гана в случае поражения вылетит с турнира.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +55

      LESTER68 1 час назад

      Проклятье, это точно.

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