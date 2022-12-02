Сборные Сербии и Швейцарии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Сербия занимает последнее место в группе G, имея на счету одно очко. Швейцарцы идут вторыми, в их активе три очка.

Матч пройдет на стадионе «974» в Дохе, вместимость которого составляет 44089 зрителей.

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Встреча состоится в пятницу, 2 декабря.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

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