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    Петржела: «Не знаю, почему Саша Кержаков все еще без работы. Он мог бы тренировать в Европе»

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался об экс-тренере «Пари НН» Александре Кержакове.

    «Я не знаю, почему Саша Кержаков все еще остается без работы, но это очень обидно. Возможно, у него плохой агент. Жаль, что сегодня Кержаков не тренирует футболистов.

    Такой молодой и умный специалист подошел бы любой стране, он мог бы тренировать в Европе, а уж тем более в РПЛ. Надеюсь, скоро Саша возглавит какой-нибудь клуб, желаю ему удачи. Мне не хотелось бы, чтобы такой тренерский талант пропадал», — сказал Петржела.

    • Кержаков в прошлом сезоне финишировал с «Пари НН» на 11-м месте.
    • Клуб отправил его в отставку и назначил Михаила Галактионова.

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    Источник: «РБ Спорт»

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