Вьештица ответил, побьет ли Дзюба рекорд Кержакова

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица оценил шансы Артема Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова.

У рекордсмена Кержакова 233 гола за карьеру. Дзюба отстает на 3 мяча.

«Дзюба – хороший футболист, мы с ним играли друг против друга. Отличный игрок, и статистика говорит за него. Очень рад, что у него сложилась прекрасная карьера. Желаю всем футболистам такой карьеры.

Уверен, что он станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола», – сказал Вьештица.