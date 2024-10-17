Вьештица ответил, побьет ли Дзюба рекорд Кержакова

Бывший защитник «Зенита» Милан Вьештица оценил шансы Артема Дзюбы побить рекорд Александра Кержакова.
- У рекордсмена Кержакова 233 гола за карьеру. Дзюба отстает на 3 мяча.
«Дзюба – хороший футболист, мы с ним играли друг против друга. Отличный игрок, и статистика говорит за него. Очень рад, что у него сложилась прекрасная карьера. Желаю всем футболистам такой карьеры.
Уверен, что он станет лучшим бомбардиром в истории российского футбола», – сказал Вьештица.
- Дзюба – лучший бомбардир в истории РПЛ.
- Контракт Артема с «Акроном» действует до лета.