Киммих: «Худший день в карьере. После моего прихода в сборную мы постоянно вылетаем»

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022.
«Это был худший день в моей карьере. Боюсь, что провалюсь в психологическую яму, потому что думаю, что неудачи связаны с моим именем.
Я пришел в сборную в 2016 году. До этого Германия всегда выходила в полуфиналы. После моего прихода мы дважды вылетели из группы на чемпионатах мира», – сказал Киммих.
- Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
- Немцев опередили Япония и Испания.
- Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.
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Источник: Bayern&Germany