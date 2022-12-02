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    Киммих: «Худший день в карьере. После моего прихода в сборную мы постоянно вылетаем»

    Защитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022.

    «Это был худший день в моей карьере. Боюсь, что провалюсь в психологическую яму, потому что думаю, что неудачи связаны с моим именем.

    Я пришел в сборную в 2016 году. До этого Германия всегда выходила в полуфиналы. После моего прихода мы дважды вылетели из группы на чемпионатах мира», – сказал Киммих.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Немцев опередили Япония и Испания.
    • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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    Новости сборной Германии по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Германии по футболу на ЧМ-2022

    Йозуа Киммих: новости об игроке на ЧМ-2022

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    Источник: Bayern&Germany

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    Сегодня, 09:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7355

      Старикан 22 минуты назад

      Если бы дело было только в Киммихе, то проблема сборной решалась довольно просто!

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