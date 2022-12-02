Киммих: «Худший день в карьере. После моего прихода в сборную мы постоянно вылетаем»

Защитник «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал вылет сборной Германии с ЧМ-2022.

«Это был худший день в моей карьере. Боюсь, что провалюсь в психологическую яму, потому что думаю, что неудачи связаны с моим именем.

Я пришел в сборную в 2016 году. До этого Германия всегда выходила в полуфиналы. После моего прихода мы дважды вылетели из группы на чемпионатах мира», – сказал Киммих.

Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Немцев опередили Япония и Испания.

Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Новости сборной Германии по футболу на ЧМ-2022

Результаты сборной Германии по футболу на ЧМ-2022

Йозуа Киммих: новости об игроке на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира