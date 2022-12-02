Хаверц: «Мы не ожидали такого от Испании, но винить можно только себя. Германия заслуженно едет домой»

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2022.
«Мы не ожидали такого результата в матче Испании, но винить можно только себя. У нас было достаточно возможностей для того, чтобы обыграть и Японию, и Испанию.
Коста-Рика дала нам шанс выйти в плей-офф, но мы им не воспользовались. Обладая таким мастерством, наша команда не может позволить себе проигрывать Японии. Мы заслуженно едем домой», – сказал Хаверц.
- Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
- Немцев опередили Япония и Испания.
- Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.
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Источник: сайт Немецкого футбольного союза