Хаверц: «Мы не ожидали такого от Испании, но винить можно только себя. Германия заслуженно едет домой»

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2022.

«Мы не ожидали такого результата в матче Испании, но винить можно только себя. У нас было достаточно возможностей для того, чтобы обыграть и Японию, и Испанию.

Коста-Рика дала нам шанс выйти в плей-офф, но мы им не воспользовались. Обладая таким мастерством, наша команда не может позволить себе проигрывать Японии. Мы заслуженно едем домой», – сказал Хаверц.

Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.

Немцев опередили Япония и Испания.

Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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