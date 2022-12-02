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    Хаверц: «Мы не ожидали такого от Испании, но винить можно только себя. Германия заслуженно едет домой»

    Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц прокомментировал вылет национальной команды с ЧМ-2022.

    «Мы не ожидали такого результата в матче Испании, но винить можно только себя. У нас было достаточно возможностей для того, чтобы обыграть и Японию, и Испанию.

    Коста-Рика дала нам шанс выйти в плей-офф, но мы им не воспользовались. Обладая таким мастерством, наша команда не может позволить себе проигрывать Японии. Мы заслуженно едем домой», – сказал Хаверц.

    • Германия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • Немцев опередили Япония и Испания.
    • Сборная не пробилась в 1/8 финала чемпионата мира во 2-й раз подряд.

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    Источник: сайт Немецкого футбольного союза

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5244

      Дядя Серёжа 1 час назад

      каким каким мастерством?

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      Рейтинг: +349

      заткнитемнерот 1 час назад

      Нда, похоже немцам таки закрыли рот )

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      Рейтинг: +7355

      Старикан 2 часа назад

      Испанцы классно убили двух зайцев... Тошнотно было второй тайм смотреть, но их понять можно... А бургеры сами себя в капкан загнали, они и с испанцами отскочили в последний момент... Гоу хоум...

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      Рейтинг: +3916

      Иван Петров 1986 2 часа назад

      Прикрыли ротик - вот вам результат. Нечего в Катаре пид.....м делать. Езжайте к себе в гейропу.

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      Рейтинг: +7591

      mihail200606 2 часа назад

      Да больше на судью надо грешить..второго гола не было

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