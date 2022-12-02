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    Тренер Мартинес и футболисты сборной Бельгии плакали после вылета с ЧМ-2022

    Сборная Бельгии вылетела с ЧМ-2022 после ничьей с Хорватией (0:0).

    После матча футболисты и подавший в отставку главный тренер Роберто Мартинес плакали в раздевалке.

    «Мы удивлены решением Мартинеса. Он говорил нам об уходе и плакал.

    Для некоторых игроков это тоже конец, многие плакали в раздевалке после матча», – рассказал нападающий Миши Батшуайи.

    • Бельгийцы не вышли в плей-офф турнира, заняв 3-е место в группе.
    • Команда набрала 4 очка в квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.

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    Источник: ESPN

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +5459

      AtticusFinch 25 минут назад

      Лучше бы Лукаку морду набили)

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      Рейтинг: +6464

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Спасибо за все. Несколько сезонов были очень крутой командой

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