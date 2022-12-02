Тренер Мартинес и футболисты сборной Бельгии плакали после вылета с ЧМ-2022

Сборная Бельгии вылетела с ЧМ-2022 после ничьей с Хорватией (0:0).

После матча футболисты и подавший в отставку главный тренер Роберто Мартинес плакали в раздевалке.

«Мы удивлены решением Мартинеса. Он говорил нам об уходе и плакал.

Для некоторых игроков это тоже конец, многие плакали в раздевалке после матча», – рассказал нападающий Миши Батшуайи.

Бельгийцы не вышли в плей-офф турнира, заняв 3-е место в группе.

Команда набрала 4 очка в квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира