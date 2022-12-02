Тренер Мартинес и футболисты сборной Бельгии плакали после вылета с ЧМ-2022

Сборная Бельгии вылетела с ЧМ-2022 после ничьей с Хорватией (0:0).
После матча футболисты и подавший в отставку главный тренер Роберто Мартинес плакали в раздевалке.
«Мы удивлены решением Мартинеса. Он говорил нам об уходе и плакал.
Для некоторых игроков это тоже конец, многие плакали в раздевалке после матча», – рассказал нападающий Миши Батшуайи.
- Бельгийцы не вышли в плей-офф турнира, заняв 3-е место в группе.
- Команда набрала 4 очка в квартете с Марокко, Хорватией и Канадой.
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Источник: ESPN