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    Суарес отказался извиняться перед Ганой за игру рукой в 1/4 финала ЧМ-2010

    Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не стал извиняться за игру рукой в матче 1/4 финала ЧМ-2010 против Ганы (1:1, 4:2 – по пенальти).

    • Суарес выбил мяч рукой из ворот на последних минутах дополнительного времени и был удален.
    • Экс-форвард сборной Ганы Асамоа Гьян промахнулся с пенальти на 120-й минуте.
    • Уругвай победил в серии пенальти.

    «Я не буду извиняться за это. Да, я сыграл рукой, но игрок Ганы не реализовал пенальти, а не я. Мне стоило бы принести извинения, если бы я нанес кому-то травму.

    Нельзя жить прошлым», — приводит слова Суареса france24.com.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +204

      Марк Аврелий! 1 час назад

      За что извиняться? За то,что ганцы не забили пенальти?

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      Рейтинг: +2233

      serglider > Марк Аврелий! 37 минут назад

      Заразная болезнь ходит по миру))) Все начинаю за что-то извиняться))) Белы перед ****, немцы за холокост, убийцы перед родственника их жертв... Дошли наконец вот руки, до требований извинений за игру рукой в футболе)))

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      Рейтинг: +7755

      Томик > Марк Аврелий! 27 минут назад

      А то. Теперь сборная Уругвая должна всегда начинать матч с Ганой с коленопреклонения. А может быть и любой матч. Надеюсь, это не официальная позиция федерации Ганы, а опять какой-нибудь "журналист" пиндосский тему поднял.

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