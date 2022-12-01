Суарес отказался извиняться перед Ганой за игру рукой в 1/4 финала ЧМ-2010

Нападающий сборной Уругвая Луис Суарес не стал извиняться за игру рукой в матче 1/4 финала ЧМ-2010 против Ганы (1:1, 4:2 – по пенальти).
- Суарес выбил мяч рукой из ворот на последних минутах дополнительного времени и был удален.
- Экс-форвард сборной Ганы Асамоа Гьян промахнулся с пенальти на 120-й минуте.
- Уругвай победил в серии пенальти.
«Я не буду извиняться за это. Да, я сыграл рукой, но игрок Ганы не реализовал пенальти, а не я. Мне стоило бы принести извинения, если бы я нанес кому-то травму.
Нельзя жить прошлым», — приводит слова Суареса france24.com.
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Источник: «Спорт-Экспресс»