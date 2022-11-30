«Фенербахче» отреагировал на новость об интересе к Роше из ЦСКА

Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки опроверг информацию, что главный тренер команды Жорже Жезуш связывался с защитником ЦСКА Виллианом Роши насчет перехода в стамбульский клуб.

«Неправда, что Жорже Жезуш провeл телефонный разговор с Виллианом Рошей. «Фенербахче» не интересуется данным защитником, – сказал Баки.

Роша перешел в ЦСКА в последнее трансферное окно из «Портимоненси».

В сезоне РПЛ Роша провел 9 матчей, забил гол.

Сезон РПЛ возобновится в марте.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира