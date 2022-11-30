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    «Фенербахче» отреагировал на новость об интересе к Роше из ЦСКА

    Член совета директоров «Фенербахче» Селахаттин Баки опроверг информацию, что главный тренер команды Жорже Жезуш связывался с защитником ЦСКА Виллианом Роши насчет перехода в стамбульский клуб.

    «Неправда, что Жорже Жезуш провeл телефонный разговор с Виллианом Рошей. «Фенербахче» не интересуется данным защитником, – сказал Баки.

    • Роша перешел в ЦСКА в последнее трансферное окно из «Портимоненси».
    • В сезоне РПЛ Роша провел 9 матчей, забил гол.
    • Сезон РПЛ возобновится в марте.

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    Источник: «Чемпионат»

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