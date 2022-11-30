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    Агент заявил, что Алонсо вернется в «Краснодар». Он приостановил контракт в марте

    Диего Серрати, агент защитника Хуниора Алонсо, заявил, что его клиент вернется в «Краснодар» по окончании аренды в «Атлетико Минейро».

    «Хуниор вернется в «Краснодар» после окончания аренды. Это окончательное решение. Все уже подтверждено», – заявил Серрати.

    • Алонсо приостановил контракт в марте.
    • Аренда в «Атлетико Минейро» рассчитана до декабря.
    • Контракт Алонсо с «Краснодаром» действует до 2025 года.
    • Игрок стоит 7 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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