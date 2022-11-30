ФИФА думает над введением серий пенальти на групповом этапе ЧМ-2026

ФИФА рассматривает возможность введения серий пенальти на групповом этапе ЧМ-2026, сообщает The Athletic.
В случае ничьей в основное время команда, победившая в серии пенальти, сможет получить дополнительное очко.
- ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.
- ЧМ-2022 в Катаре продлится до 18 декабря.
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Источник: The Athletic