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    ФИФА думает над введением серий пенальти на групповом этапе ЧМ-2026

    ФИФА рассматривает возможность введения серий пенальти на групповом этапе ЧМ-2026, сообщает The Athletic.

    В случае ничьей в основное время команда, победившая в серии пенальти, сможет получить дополнительное очко.

    • ЧМ-2026 пройдет в США, Мексике и Канаде.
    • ЧМ-2022 в Катаре продлится до 18 декабря.

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    Источник: The Athletic

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