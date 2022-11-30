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    Медведев отреагировал на информацию о том, что «Зенит» не поедет на предсезонный турнир из-за драки со «Спартаком»

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг информацию о том, что клуб из Петербурга отказался от участия в предсезонном турнире РПЛ из-за нежелания пересекаться со «Спартаком» после массовой драки.

    «Новость о том, что мы не поедем на предсезонный турнир из-за стычки игроков «Зенита» и «Спартака», не соответствует действительности. Причина – место проведения: не Дубай, а Абу-Даби», – сказал Медведев.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1614

      jek718875 57 минут назад

      Николсон вас и там достанет

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