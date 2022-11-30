Тарасов: «Драка «Зенита» и «Спартака» подняла интерес к нашему футболу»

Дурачина Дмитрий Тарасов. Массовая драка в матче Кубка России заставила БЛЕВАТЬ всех адекватных футбольных болельщиков. Смотреть на это действо было неприятно. Сколько же неадекватов крутится в футболе...(((
Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов высказался о массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0; 4:2 по пенальти).
«Да, я видел эту потасовку. Думаю, что эта драка подняла интерес к нашему футболу сейчас. Можно ли увидеть что-то подобное в финале Медиалиги? Здесь возможно все. Но я уверен, что до такого доходить все равно не должно», — сказал Тарасов.
- Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
- Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
- «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.
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