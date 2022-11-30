Тарасов: «Драка «Зенита» и «Спартака» подняла интерес к нашему футболу»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов высказался о массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0; 4:2 по пенальти).

«Да, я видел эту потасовку. Думаю, что эта драка подняла интерес к нашему футболу сейчас. Можно ли увидеть что-то подобное в финале Медиалиги? Здесь возможно все. Но я уверен, что до такого доходить все равно не должно», — сказал Тарасов.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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