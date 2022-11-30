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    Тарасов: «Драка «Зенита» и «Спартака» подняла интерес к нашему футболу»

    Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов высказался о массовой драке в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак» (0:0; 4:2 по пенальти).

    «Да, я видел эту потасовку. Думаю, что эта драка подняла интерес к нашему футболу сейчас. Можно ли увидеть что-то подобное в финале Медиалиги? Здесь возможно все. Но я уверен, что до такого доходить все равно не должно», — сказал Тарасов.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 13:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +18275

      Cleaner 1 минуту назад

      Дурачина Дмитрий Тарасов. Массовая драка в матче Кубка России заставила БЛЕВАТЬ всех адекватных футбольных болельщиков. Смотреть на это действо было неприятно. Сколько же неадекватов крутится в футболе...(((

      0
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      Рейтинг: +34

      derrik 2000 18 минут назад

      Тут я полностью согласен.
      Сколько матчей чемпионата мира уже посмотрел - ничего не запомнилось.
      Так...
      А, вот, драчка Зенит - Спартак в памяти вспоминается.
      Кстати: НАШИ там победили по очкам. )))

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      Рейтинг: +3904

      Иван Петров 1986 42 минуты назад

      Один пока только правду - матку сказал.

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      Рейтинг: +698

      Fialet > Иван Петров 1986 27 минут назад

      Я уже писал здесь, что это была спланированная постановка. Как раз для поднятия интереса к кубку, да и вообще к расейскому фулболу.

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