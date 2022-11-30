Родригао: «Бразильская банда» в «Зените»? Ее нет. Только семейная обстановка»

Защитник «Зенита» Родригао заверил, что легионеры не держатся в команде обособлено.

– Так есть ли в «Зените» «бразильская банда»?

– А что вы имеете в виду под словом «банда»?. Скажу так – деления на группировки нет совершенно точно, все общаются со всеми, компании смешанные. Да, присутствует языковая история, когда люди, владеющие одним языков, чаще общаются внутри своей языковой группы, но это совершенно не ощущается, как некая обособленная история. Так что никаких «банд» в «Зените» нет, есть только семейная, комфортная обстановка.

– Кто в «Зените» самый крутой?

– Каждый!

В «Зените» 11 легионеров.

Команда с 6-очковым отрывом лидирует в РПЛ.

Сезон возобновится в марте.

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