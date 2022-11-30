Байден отреагировал на победу США над Ираном на ЧМ-2022

Президент США Джозеф Байден оценил победу сборной США над Ираном (1:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022.

«США! США! Это большая игра, чувак! Я говорил с тренером и игроками и сказал, что вы можете сделать это. Они пошли, они сделали это. Бог их любит.

Я просто подумал, что вы захотите это услышать», – сказал Байден.

В 1/8 финала США встретятся с Нидерландами.

США вышли в плей-офф на своем 3-м чемпионате мира подряд.

Следующий ЧМ пройдет в США, Мексике и Канаде.

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