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    Байден отреагировал на победу США над Ираном на ЧМ-2022

    Президент США Джозеф Байден оценил победу сборной США над Ираном (1:0) в третьем туре группового этапа чемпионата мира-2022.

    «США! США! Это большая игра, чувак! Я говорил с тренером и игроками и сказал, что вы можете сделать это. Они пошли, они сделали это. Бог их любит.

    Я просто подумал, что вы захотите это услышать», – сказал Байден.

    • В 1/8 финала США встретятся с Нидерландами.
    • США вышли в плей-офф на своем 3-м чемпионате мира подряд.
    • Следующий ЧМ пройдет в США, Мексике и Канаде.

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    Источник: телеграм-канал «Пул N3»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11141

      "supermax" 4 минуты назад

      а я думал на лестнице опять пи(з)данулся по классике

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      Рейтинг: +18269

      Cleaner 6 минут назад

      Дедок на футбол отреагировал??? РЖУ ни могу!...)))

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