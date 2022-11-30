Бразилия сыграет с Камеруном резервным составом (Globo)

Главный тренер сборной Бразилии Тите решил предоставить отдых основным футболистам.
Против Камеруна латиноамериканская команда сыграет резервным составом.
Вероятно, в старте бразильцев выйдут следующие игроки: Эдерсон, Дани Алвес, Эдер Милитао, Бремер, Алекс Теллес, Фабиньо, Бруно Гимараеш, Антони, Родриго, Габриэль Жезус, Габриэль Мартинелли.
- Бразилия и Камерун встретятся в пятницу в 22:00 мск.
- Команда Тите уже гарантировала себе путевку в плей-офф ЧМ-2022.
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Источник: Globo Esporte