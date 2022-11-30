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    Бразилия сыграет с Камеруном резервным составом (Globo)

    Главный тренер сборной Бразилии Тите решил предоставить отдых основным футболистам.

    Против Камеруна латиноамериканская команда сыграет резервным составом.

    Вероятно, в старте бразильцев выйдут следующие игроки: Эдерсон, Дани Алвес, Эдер Милитао, Бремер, Алекс Теллес, Фабиньо, Бруно Гимараеш, Антони, Родриго, Габриэль Жезус, Габриэль Мартинелли.

    • Бразилия и Камерун встретятся в пятницу в 22:00 мск.
    • Команда Тите уже гарантировала себе путевку в плей-офф ЧМ-2022.

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    Источник: Globo Esporte

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