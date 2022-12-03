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    Бразилия прервала рекордную серию, которая длилась с 1998 года

    Сборная Бразилии проиграла Камеруну (0:1) в матче ЧМ-2022.

    Бразильцы прервали свою рекордную серию без поражений на групповых этапах чемпионата мира.

    Последнее поражение Бразилии в группе ЧМ было в 1998 году. Тогда сборная со счетом 1:2 проиграла Норвегии в матче 3-го тура.

    • Бразилия оформила выход в плей-офф ЧМ-2022 после 2-го тура.
    • В 1/8 финала команда Тите сыграет с Южной Кореей.

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    Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

    Результаты сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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