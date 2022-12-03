Абубакар повторил достижение Зидана, установленное французом на ЧМ-2006

Сборная Камеруна с минимальным счетом обыграла Бразилию в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

Победный гол на 92-й минуте забил Венсан Абубакар. После гол капитан камерунской команды снял футболку, за что получил красную карточку.

Абубакар стал первым игроком с 2006 года, который забил гол и удалился в матче чемпионате мира.

На ЧМ-2006 забил гол и получил красную карточку Зинедин Зидан.

Игрока сборной Франции удалили за удар головой в грудь защитника Италии Марко Матерацци.

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Венсан Абубакар: новости об игроке на ЧМ-2022

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