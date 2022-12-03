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    Абубакар повторил достижение Зидана, установленное французом на ЧМ-2006

    Сборная Камеруна с минимальным счетом обыграла Бразилию в матче 3-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    Победный гол на 92-й минуте забил Венсан Абубакар. После гол капитан камерунской команды снял футболку, за что получил красную карточку.

    Абубакар стал первым игроком с 2006 года, который забил гол и удалился в матче чемпионате мира.

    • На ЧМ-2006 забил гол и получил красную карточку Зинедин Зидан.
    • Игрока сборной Франции удалили за удар головой в грудь защитника Италии Марко Матерацци.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1059

      ARSteven89 50 минут назад

      Только Зидана удалили спустя 100 минут после гола!)

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