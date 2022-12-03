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    ЧМ-2022. Бразилия уступила Камеруну (0:1), Абубакар забил на 92-й минуте и получил красную за снятую футболку

    Бразилия проиграла Камеруну со счетом 0:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Единственный гол на 90+2 минуте забил Венсан Абубакар. Празднуя взятие ворот, он снял футболку, за что получил второе предупреждение и был удален с поля.

    Бразильцы набрали шесть очков и финишировали первыми в группе. Их соперник в 1/8 финала – Южная Корея.

    Камерунцы с пятью баллами вылетели с чемпионата мира.

    ЧМ-2022. Группа G. 3-й тур

    Камерун – Бразилия – 1:0 Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Абубакар, 90+2.

    Удаление: Абубакар, 90+2 – нет.

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    Новости сборной Камеруна по футболу на ЧМ-2022

    Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +727

      Fialet 1 час назад

      Похоже действительно букмекеры правят футболом.

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      Рейтинг: +1059

      ARSteven89 1 час назад

      Камерун сотворил историю для своей страны! Молодцы, всё равно есть повод порадоваться! Абубакар эффектно закончил карьеру в сборной)

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      Рейтинг: +53

      derrik 2000 1 час назад

      Не буду кидать камень в сборную Бразилии за сегодняшнюю "игру" с Камеруном.
      Они ДО этого матча уже вышли с 1-го места в 1/8.
      Почему бы в таком случае не расслабиться в последнем матче в группе?

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      Рейтинг: +1059

      ARSteven89 > derrik 2000 1 час назад

      Никуда они до матча с 1го места не вышли!!! Швейцарцам 1 гола не хватило, чтобы отправить их к португальцам )))

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      Рейтинг: +53

      derrik 2000 > ARSteven89 1 час назад

      Ну, со второго, значит, всё равно бы вышли.
      Начало чемпионата: основные претенденты "марафонят". )

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