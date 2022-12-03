Бразилия проиграла Камеруну со счетом 0:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Единственный гол на 90+2 минуте забил Венсан Абубакар. Празднуя взятие ворот, он снял футболку, за что получил второе предупреждение и был удален с поля.
Бразильцы набрали шесть очков и финишировали первыми в группе. Их соперник в 1/8 финала – Южная Корея.
Камерунцы с пятью баллами вылетели с чемпионата мира.
ЧМ-2022. Группа G. 3-й тур
Камерун – Бразилия – 1:0 Текстовая онлайн-трансляция
Гол: 1:0 – Абубакар, 90+2.
Удаление: Абубакар, 90+2 – нет.
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Новости сборной Камеруна по футболу на ЧМ-2022
Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022
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Источник: «Бомбардир»