Бразилия проиграла Камеруну со счетом 0:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Единственный гол на 90+2 минуте забил Венсан Абубакар. Празднуя взятие ворот, он снял футболку, за что получил второе предупреждение и был удален с поля.

Бразильцы набрали шесть очков и финишировали первыми в группе. Их соперник в 1/8 финала – Южная Корея.

Камерунцы с пятью баллами вылетели с чемпионата мира.

ЧМ-2022. Группа G. 3-й тур

Камерун – Бразилия – 1:0 Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Абубакар, 90+2.

Удаление: Абубакар, 90+2 – нет.

Календарь ЧМ-2022

Турнирные таблицы ЧМ-2022

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Новости сборной Камеруна по футболу на ЧМ-2022

Новости сборной Бразилии по футболу на ЧМ-2022

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира