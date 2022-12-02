Фанаты сборной Бразилии разместили баннер, адресованный Пеле

Бразилия играет с Камеруном в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Фанаты бразильской сборной разместили на трибунах баннер, адресованный Пеле.
На нем написано: «Поправляйся скорее».
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча Камерун – Бразилия.
- 82-летний Пеле попал в больницу на этой неделе.
- Он утверждает, что это плановая госпитализация.
Фото: «Чемпионат»
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Источник: «Чемпионат»