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    Фанаты сборной Бразилии разместили баннер, адресованный Пеле

    Бразилия играет с Камеруном в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Фанаты бразильской сборной разместили на трибунах баннер, адресованный Пеле.

    На нем написано: «Поправляйся скорее».

    Фото: «Чемпионат»

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    Источник: «Чемпионат»

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