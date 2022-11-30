Николич отреагировал на получение Ротенбергом должности в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Локомотива» Марко Николич высказался о назначении Бориса Ротенберга на пост директора департамента развития молодeжного футбола в московском клубе.

«Борис готовился к работе в клубе, когда ещe был футболистом. Я много раз говорил с ним о том, что будет, когда он закончит карьеру. Он умный парень, который сильно любит футбол.

Самостоятельный в прямом смысле этого слова. У нас очень хорошие отношения, поэтому желаю только удачи», – сказал Николич.

Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 по 2022 год.

В его активе 17 матчей за 6 сезонов.

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