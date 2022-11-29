Ротенберг получил должность в «Локомотиве»

Борис Ротенберг стал директором департамента развития молодeжного футбола в «Локомотиве».

Он будет отвечать за реализацию единой системы подготовки молодых игроков.

Основная задача – подготовка футболистов, которые будут максимально соответствовать требованиям главной команды.

Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 по 2022 год.

В его активе 17 матчей за 6 сезонов.

«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию