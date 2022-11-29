Ротенберг получил должность в «Локомотиве»

Борис Ротенберг стал директором департамента развития молодeжного футбола в «Локомотиве».
Он будет отвечать за реализацию единой системы подготовки молодых игроков.
Основная задача – подготовка футболистов, которые будут максимально соответствовать требованиям главной команды.
- Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 по 2022 год.
- В его активе 17 матчей за 6 сезонов.
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Источник: сайт «Локомотива»