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    Нигматуллин дал совет Соболеву для следующей драки

    Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался об участии нападающего «Спартака» Александра Соболева в драке с игроками «Зенита».

    «Видел много критики в адрес Соболева, что в драке с зенитовцами он бил людей со спины. Посоветовал бы ему в следующий раз наносить удары, находясь к своему оппоненту лицом к лицу», — сказал Нигматуллин.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +199

      SuperPav11 20 минут назад

      Нигматулин все правильно сказал

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