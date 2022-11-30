Нигматуллин дал совет Соболеву для следующей драки

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался об участии нападающего «Спартака» Александра Соболева в драке с игроками «Зенита».

«Видел много критики в адрес Соболева, что в драке с зенитовцами он бил людей со спины. Посоветовал бы ему в следующий раз наносить удары, находясь к своему оппоненту лицом к лицу», — сказал Нигматуллин.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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