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    Азар: «Я не дрался с Вертонгеном. Не осмелился бы, потому что Ян выше меня»

    Полузащитник сборной Бельгии рассказал о конфликте в раздевалке сборной Бельгии с Яном Вертонгеном.

    «После матча с Марокко в раздевалке ничего не происходило, я не дрался с Яном Вертонгеном. Я бы не осмелился драться с Яном, он выше меня!

    Ян задал мне вопрос. Я сказал ему, что он уже не очень быстр, но игроки знают меня, все в порядке», – сказал Азар.

    • Бельгия на ЧМ-2022 победила Канаду (1:0) и проиграла Марокко (0:2).
    • После поражения от Марокко в Брюсселе произошли массовые беспорядки.
    • Ранее полузащитник Де Брюйне сказал, что не верит в победу бельгийцев на ЧМ-2022 из-за возраста футболистов.

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    Источник: RMC Sport

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