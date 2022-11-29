Азар: «Я не дрался с Вертонгеном. Не осмелился бы, потому что Ян выше меня»

Полузащитник сборной Бельгии рассказал о конфликте в раздевалке сборной Бельгии с Яном Вертонгеном.
«После матча с Марокко в раздевалке ничего не происходило, я не дрался с Яном Вертонгеном. Я бы не осмелился драться с Яном, он выше меня!
Ян задал мне вопрос. Я сказал ему, что он уже не очень быстр, но игроки знают меня, все в порядке», – сказал Азар.
- Бельгия на ЧМ-2022 победила Канаду (1:0) и проиграла Марокко (0:2).
- После поражения от Марокко в Брюсселе произошли массовые беспорядки.
- Ранее полузащитник Де Брюйне сказал, что не верит в победу бельгийцев на ЧМ-2022 из-за возраста футболистов.
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