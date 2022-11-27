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    В Брюсселе произошли массовые беспорядки после поражения Бельгии от Марокко на ЧМ-2022

    Сборная Бельгии проиграла Марокко (0:2) в матче чемпионата мира в Катаре.

    Поражение национальной команды привело к массовым беспорядкам в центре Брюсселе.

    Сотни болельщиков поджигали машины и вступали в столкновения с полицией. В городе было остановлено движение общественного транспорта.

    • Бельгия имеет 3 очка после 2-х туров.
    • В матче 3-го тура сборная сыграет против Хорватии.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12019

      BRO_football 28 минут назад

      Позорище! И какой идиот поставил Бельгию на вершину рейтинга сборных ФИФА?

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