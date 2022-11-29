Несколько игроков сборной Бельгии не разговаривают друг с другом. Между Азаром, Вертонгеном и Де Брюйне произошла ссора (L'Equipe)

В сборной Бельгии сложилась напряженная атмосфера.

По информации L'Equipe, несколько футболистов не разговаривают между собой. Де Брюйне прекратил общение с Тибо Куртуа, а Эден Азар – с Леандро Троссардом.

Вчера, 28 ноября, в команде произошла большая ссора между Де Брeйне, Азаром и Яном Вертонгеном, которую остановил Ромелу Лукаку.

Бельгия на ЧМ-2022 победила Канаду (1:0) и проиграла Марокко (0:2).

После поражения от Марокко в Брюсселе произошли массовые беспорядки.

Ранее полузащитник Де Брюйне сказал, что не верит в победу бельгийцев на ЧМ-2022 из-за возраста футболистов.

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