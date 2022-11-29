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    Несколько игроков сборной Бельгии не разговаривают друг с другом. Между Азаром, Вертонгеном и Де Брюйне произошла ссора (L'Equipe)

    В сборной Бельгии сложилась напряженная атмосфера.

    По информации L'Equipe, несколько футболистов не разговаривают между собой. Де Брюйне прекратил общение с Тибо Куртуа, а Эден Азар – с Леандро Троссардом.

    Вчера, 28 ноября, в команде произошла большая ссора между Де Брeйне, Азаром и Яном Вертонгеном, которую остановил Ромелу Лукаку.

    • Бельгия на ЧМ-2022 победила Канаду (1:0) и проиграла Марокко (0:2).
    • После поражения от Марокко в Брюсселе произошли массовые беспорядки.
    • Ранее полузащитник Де Брюйне сказал, что не верит в победу бельгийцев на ЧМ-2022 из-за возраста футболистов.

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    Источник: L'Equipe

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    Сегодня, 10:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6037

      Давид59 8 минут назад

      Ну теперь точно они до медалей не доберутся. Что такое испорченный климат в команде мы уже проходили.

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