Несколько игроков сборной Бельгии не разговаривают друг с другом. Между Азаром, Вертонгеном и Де Брюйне произошла ссора (L'Equipe)

Ну теперь точно они до медалей не доберутся. Что такое испорченный климат в команде мы уже проходили.
В сборной Бельгии сложилась напряженная атмосфера.
По информации L'Equipe, несколько футболистов не разговаривают между собой. Де Брюйне прекратил общение с Тибо Куртуа, а Эден Азар – с Леандро Троссардом.
Вчера, 28 ноября, в команде произошла большая ссора между Де Брeйне, Азаром и Яном Вертонгеном, которую остановил Ромелу Лукаку.
- Бельгия на ЧМ-2022 победила Канаду (1:0) и проиграла Марокко (0:2).
- После поражения от Марокко в Брюсселе произошли массовые беспорядки.
- Ранее полузащитник Де Брюйне сказал, что не верит в победу бельгийцев на ЧМ-2022 из-за возраста футболистов.
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