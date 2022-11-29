Ондуа оценил перспективы Слуцкого вернуться к работе в Европе

Полузащитник сборной Камернуа Гаэль Ондуа высказался о тренере Леониде Слуцком.

– Ты работал со Слуцким. Он любит раскрывать молодых игроков, но тебе практически не доверял.

– Да, но не забывайте, что в ЦСКА тогда была большая конкуренция на моей позиции в середине поля – Натхо, Вернблум.

Леонид Викторович мне много помогал, брал меня на тренировки с основным составом.

Всегда буду благодарен ему. Он тоже помог мне быть сейчас здесь, на чемпионате мира.

– Тебя удивило то, что он вылетел с «Рубином» из РПЛ? А теперь еще и покинул клуб...

– Честно, не следил за этим. Недавно общался с ним. В футболе так бывает – один тренер приходит, другой уходит.

Главное, Леонид Викторович остается для меня хорошим человеком, который помог мне оказаться здесь.

– Как ты думаешь, Слуцкий смог бы вернуться к работе в Европе?

– Конечно, он хороший тренер. У него много сильных качеств. Хочу пожелать ему удачи. Надеюсь, он быстро найдет новую команду.

Слуцкий работал в «Халл Сити» и «Витессе».

2 недели назад он ушел из «Рубина» по собственному желанию.

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