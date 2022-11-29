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    Ондуа оценил перспективы Слуцкого вернуться к работе в Европе

    Полузащитник сборной Камернуа Гаэль Ондуа высказался о тренере Леониде Слуцком.

    – Ты работал со Слуцким. Он любит раскрывать молодых игроков, но тебе практически не доверял.

    – Да, но не забывайте, что в ЦСКА тогда была большая конкуренция на моей позиции в середине поля – Натхо, Вернблум.

    Леонид Викторович мне много помогал, брал меня на тренировки с основным составом.

    Всегда буду благодарен ему. Он тоже помог мне быть сейчас здесь, на чемпионате мира.

    – Тебя удивило то, что он вылетел с «Рубином» из РПЛ? А теперь еще и покинул клуб...

    – Честно, не следил за этим. Недавно общался с ним. В футболе так бывает – один тренер приходит, другой уходит.

    Главное, Леонид Викторович остается для меня хорошим человеком, который помог мне оказаться здесь.

    – Как ты думаешь, Слуцкий смог бы вернуться к работе в Европе?

    – Конечно, он хороший тренер. У него много сильных качеств. Хочу пожелать ему удачи. Надеюсь, он быстро найдет новую команду.

    • Слуцкий работал в «Халл Сити» и «Витессе».
    • 2 недели назад он ушел из «Рубина» по собственному желанию.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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