Мележиков: «Спартак» показал, что можно с «Зенитом» играть и обыгрывать его»

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался после матча шестого тура группового этапа Кубка России против «Зенита» (0:0, 2:4 по пенальти).
«Мы видим, что с «Зенитом» можно играть. Можно и обыгрывать, конечно.
У них хорошая, сильная команда, но играть с ними можно. Накануне мы это показали», – сказал Мележиков.
- В 1-м круге Кубка России «Спартак» победил «Зенит» (3:0).
- В РПЛ команды разделяет 6 очков.
- Российский сезон возобновится в марте.
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Источник: телеграм-канал Сергея Егорова