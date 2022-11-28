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    Автобус сборной Швейцарии попал в ДТП перед матчем с Бразилией

    Сегодня, 28 ноября, в Дохе произошла автомобильная авария с участием автобуса сборной Швейцарии.

    По пути на стадион автобус врезался в полицейскую машину, которая сопровождала транспортное средство.

    В результате ДТП никто из швейцарской команды не пострадал.

    • Швейцария смогла вовремя начать матч ЧМ-2022 против Бразилии.
    • Бразильцы победили – 1:0.

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    Источник: Daily Mail

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