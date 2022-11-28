Автобус сборной Швейцарии попал в ДТП перед матчем с Бразилией

Сегодня, 28 ноября, в Дохе произошла автомобильная авария с участием автобуса сборной Швейцарии.
По пути на стадион автобус врезался в полицейскую машину, которая сопровождала транспортное средство.
В результате ДТП никто из швейцарской команды не пострадал.
- Швейцария смогла вовремя начать матч ЧМ-2022 против Бразилии.
- Бразильцы победили – 1:0.
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Источник: Daily Mail