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    «Ребята из «Спартака» сделали правильно, выбежав на поле». Ещенко – о драке с «Зенитом»

    Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

    «Тяжело сказать, кто прав, а кто виноват в произошедшем. Меня там не было — я смотрел по телевизору. Любой адекватный здравый человек скажет, что подобное недопустимо на футбольном поле.

    Думаю, что ребята из «Спартака» сделали правильно, выбежав на поле. Они вступились за своих друзей и товарищей. Не стоять же в стороне, когда твоих бьют! А удалили самых активных — здесь всe по-честному», — сказал Ещенко.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:38
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      SuperPav11 21 секунду назад

      В этой ситуации я за ****

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