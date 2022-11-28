«Ребята из «Спартака» сделали правильно, выбежав на поле». Ещенко – о драке с «Зенитом»

Экс-защитник «Спартака» Андрей Ещенко прокомментировал массовую драку в матче Кубка России «Зенит» – «Спартак».

«Тяжело сказать, кто прав, а кто виноват в произошедшем. Меня там не было — я смотрел по телевизору. Любой адекватный здравый человек скажет, что подобное недопустимо на футбольном поле.

Думаю, что ребята из «Спартака» сделали правильно, выбежав на поле. Они вступились за своих друзей и товарищей. Не стоять же в стороне, когда твоих бьют! А удалили самых активных — здесь всe по-честному», — сказал Ещенко.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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