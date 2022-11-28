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    Карпин: «Вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, если бы мы победили Таджикистан?»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью с Таджикистаном в товарищеском матче.

    «Вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, если бы мы победили Таджикистан со счeтом 3:0?

    Единственное, что сказали бы: «Ну конечно, обыграли слабый Таджикистан. На фиг оно было нужно». А ещe у нас было бы восемь травм. Кто был бы счастлив?» – сказал Карпин.

    • 20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.
    • 17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

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    Источник: «Чемпионат»

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