Карпин: «Вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, если бы мы победили Таджикистан?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал ничью с Таджикистаном в товарищеском матче.

«Вы реально считаете, что люди стали бы счастливы, если бы мы победили Таджикистан со счeтом 3:0?

Единственное, что сказали бы: «Ну конечно, обыграли слабый Таджикистан. На фиг оно было нужно». А ещe у нас было бы восемь травм. Кто был бы счастлив?» – сказал Карпин.

20 ноября Россия сыграла вничью с Узбекистаном – 0:0.

17 ноября сборная России не смогла победить Таджикистан (0:0).

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