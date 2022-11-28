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    «Бальде не хватало в схватке». Зарема – о драке игроков «Спартака» и «Зенита»

    Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу массовой драки в матче Кубка России против «Зенита».

    – Как можете прокомментировать драку?

    – «Зенит» еще легко отделался. Кейта Бальде не хватало в схватке.

    – Многие телеграм-каналы вспомнили, как вы обрушились на ситуацию с Федотовым в дерби, а сейчас радостно воспринимаете инцидент в матче «Спартака» против «Зенита». Есть, что им ответить?

    – Пофиг на всех. «Спартак» на первом месте в группе.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «РБ Спорт»

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      Эном айс 9 минут назад

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