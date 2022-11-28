«Бальде не хватало в схватке». Зарема – о драке игроков «Спартака» и «Зенита»

Зарема Салихова, супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась по поводу массовой драки в матче Кубка России против «Зенита».

– Как можете прокомментировать драку?

– «Зенит» еще легко отделался. Кейта Бальде не хватало в схватке.

– Многие телеграм-каналы вспомнили, как вы обрушились на ситуацию с Федотовым в дерби, а сейчас радостно воспринимаете инцидент в матче «Спартака» против «Зенита». Есть, что им ответить?

– Пофиг на всех. «Спартак» на первом месте в группе.

Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.

Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.

«Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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