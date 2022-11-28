Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Сторожук ответил на вопрос о своем будущем в «Краснодаре»

    Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук пока не знает, продолжит ли работу с командой.

    – Что дальше? Везете команду на сборы? Слухи ходят, хочется определенности.

    – Не ко мне вопрос. Можно что угодно там читать, писать, но я думаю, скоро, наверное, все всe узнают.

    В любом случае, уже есть план работы. А там будет как будет.

    • Сторожук возглавляет «Краснодар» с марта 2022 года.
    • Команда идет на 8-м месте в РПЛ после 17 туров.
    • В Кубке России краснодарцы выиграли группу с «Локомотивом», «Пари НН» и «Химками».

    «Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!

    Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    Сафонов выступил заводящим на фанатском секторе «Краснодара» 1
    Кубок России. «Локомотив» победил «Пари НН» (3:1), «Краснодар» – «Химки» (4:1) 3
    Личка объяснил, почему отказал «Краснодару» и остался в «Оренбурге» 1
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11