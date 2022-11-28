Сторожук ответил на вопрос о своем будущем в «Краснодаре»

Главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук пока не знает, продолжит ли работу с командой.

– Что дальше? Везете команду на сборы? Слухи ходят, хочется определенности.

– Не ко мне вопрос. Можно что угодно там читать, писать, но я думаю, скоро, наверное, все всe узнают.

В любом случае, уже есть план работы. А там будет как будет.

Сторожук возглавляет «Краснодар» с марта 2022 года.

Команда идет на 8-м месте в РПЛ после 17 туров.

В Кубке России краснодарцы выиграли группу с «Локомотивом», «Пари НН» и «Химками».

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