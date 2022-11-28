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    Семак: «Странно, что не удалили главного зачинщика драки»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен, что форвард «Спартака» Квинси Промес не был удален в матче Кубка России.

    По его мнению, нидерландский футболист спровоцировал массовую драку между игроками.

    «Мне странно, что Барриоса удалили, а Промеса – нет, как главного зачинщика. Непонятно. Все пересмотрят, каждый примет решение, посмотрят, кто бьет в лицо, кто по спине. Можно будет сделать вывод», – сказал Семак.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

    Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33117

      VVM1964 1 час назад

      Дядя Сережа, купи очечи !!!

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