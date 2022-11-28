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Семак: «Странно, что не удалили главного зачинщика драки»

28 ноября 2022, 01:29
27

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак остался недоволен, что форвард «Спартака» Квинси Промес не был удален в матче Кубка России.

По его мнению, нидерландский футболист спровоцировал массовую драку между игроками.

«Мне странно, что Барриоса удалили, а Промеса – нет, как главного зачинщика. Непонятно. Все пересмотрят, каждый примет решение, посмотрят, кто бьет в лицо, кто по спине. Можно будет сделать вывод», – сказал Семак.

  • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
  • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
  • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

Кубковый замес «Зенита» и «Спартака»: дрались все, Барриос бил по лицу Промеса, Соболев мощно заступался за своих

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Спартак Зенит Промес Квинси Семак Сергей
Комментарии (27)
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VVM1964
1669588334
Дядя Сережа, купи очечи !!!
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Krics
1669595571
В чужом глазу.... В своем бревна не видит.,ихмо
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Дядя Серёжа
1669601867
Зачинщик за 30 секунд до окончания компенсированного времени снёс в центре поля Николсона. Барриос провокатор
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АЛЕКС 58
1669603207
Семак прав. Драка началась после провокации Промеса. Хитрая,мерзкая тв...рь всегда провоцирует,а в случае скандалов прячется за спины товарищей. Не первый случай. Не уважаю Семака,но здесь он прав
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ААМ
1669608592
Так и было. Но виноват судья, который пропускал грубость на протяжении всего матча
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anatolich72
1669612420
Драку начал семак, своими заявлениями перед матчем.
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Oldtrafford83
1669614222
Спровоцировал всё Бариос когда специально ударил по колену Шамара, хотя эпизод этого не требовал, стыдно за ****!!!
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Павелий
1669615096
Почему это? И Родригао, и Барриоса удалили. Сёрежа, ты прибухивать стал с Радимовым?
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NewLife
1669618086
Позорники из питерских канав, сколько денег не вбухивай в эти нечистоты, ни играть, ни драться не умеете.
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JTherry
1669619793
Сельдереич, ты не прав..! пожуй петрушечку, успокойся, зрение проверь, в этом замесе, видать, тоже по кумполу получил...) драку начали Барриос и Родригао, а Малком ударил Промеса со спины...
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