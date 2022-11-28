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    Романцев прокомментировал массовую драку игроков «Зенита» и «Спартака»

    Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев поделился мнением о драке игроков московской команды с «Зенитом» в матче Кубка России.

    «Не знаю как кому, но мне такие заварухи, как в концовке кубкового матча «Зенита» со «Спартаком», удовольствия не приносят. Да – горячо, да – с душой, но при чем здесь футбол?

    И первое, что пришло в голову, – а почему вы, ребятки, все это на поле не показывали? Или берегли силы в этой скучноватой, пресной игре вот для такой рукопашной разборки? А может, вам стоило с нее начать, чтоб народу на вас потом веселее смотреть было?» – сказал Романцев.

    • Драка произошла после стычки Родригао с Шамаром Николсоном.
    • Главный арбитр матча Владимир Москалев удалил 6 игроков.
    • «Зенит» победил «Спартак» по пенальти, но занял 3-е место в группе. Москвичи финишировали первыми.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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