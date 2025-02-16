Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Зимний кубок РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Все новости
Все новости
3
теста для вас
1 Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
Угадаете участника Лиги чемпионов по карьере?
2 Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
Чей состав дороже: махачкалинского «Динамо» или «Фенербахче»?
3 Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
Какой клуб чаще выигрывал Лигу чемпионов?
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, когда «Барселона» начнет переговоры с де Йонгом по новому контракту

Стало известно, когда «Барселона» начнет переговоры с де Йонгом по новому контракту

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг и его окружение согласны с руководством клуба в том, что на данный момент рано обсуждать продление контракта. Агент хавбека ранее сообщил об этом спортивному директору «блауграны» Деку.

Ожидается, что переговоры начнутся в марте или апреле, когда де Йонг сможет проявить себя в решающих матчах Ла Лиги, Лиги чемпионов и Кубка Испании.

Нидерландский полузащитник чувствует себя важным игроком в проекте клуба и доволен работой с Ханс-Дитером Фликом. Главный тренер «Барселоны» дал понять, что рассчитывает на игрока как в настоящем, так и в будущем.

Кроме того, де Йонг уверен в конкурентоспособности команды и ее способности бороться за трофеи как в нынешнем, так и в следующем сезоне. Хавбек чувствует себя счастливым в клубе и хочет продлить контракт, истекающий в 2026 году. При этом спортивный проект «Барселоны» для него важнее финансовых условий.

  • В этом сезоне 27-летний де Йонг провел за клуб 23 матча, забил 2 гола, отдал 1 передачу.
  • Он выступет за «Барселону» с лета 2019 года.

Новости по теме
«Барселоне» потребуется решить финансовые проблемы для подписания игроков летом
Тренер «Монако» оценил готовность Головина к игре за «Барселону» 5
«Челси» готов заплатить около 100 миллионов евро за защитника «Барселоны»
Источник: Mundo Deportivo

Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

16.02.2025 17:55
Рекомендуем
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Spartak_forv@
1739718130
С такой зп ещё бы не чувствовать)
Ответить
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 