Стало известно, когда «Барселона» начнет переговоры с де Йонгом по новому контракту

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг и его окружение согласны с руководством клуба в том, что на данный момент рано обсуждать продление контракта. Агент хавбека ранее сообщил об этом спортивному директору «блауграны» Деку.

Ожидается, что переговоры начнутся в марте или апреле, когда де Йонг сможет проявить себя в решающих матчах Ла Лиги, Лиги чемпионов и Кубка Испании.

Нидерландский полузащитник чувствует себя важным игроком в проекте клуба и доволен работой с Ханс-Дитером Фликом. Главный тренер «Барселоны» дал понять, что рассчитывает на игрока как в настоящем, так и в будущем.

Кроме того, де Йонг уверен в конкурентоспособности команды и ее способности бороться за трофеи как в нынешнем, так и в следующем сезоне. Хавбек чувствует себя счастливым в клубе и хочет продлить контракт, истекающий в 2026 году. При этом спортивный проект «Барселоны» для него важнее финансовых условий.